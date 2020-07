정총리 "그린벨트 해제, 매우 신중해야…훼손하면 복원 안돼"

김현미 경질론 "전쟁 중 장수 안바꿔"

[아시아경제 문채석 기자]정세균 국무총리는 19일 당정이 검토 중인 개발제한구역(그린벨트) 해제 방안에 대해 "매우 신중하게 접근하는 게 옳다. 그린벨트는 한번 훼손하면 복원이 안되기 때문"이라고 말했다.

정 총리는 이날 KBS 1TV '일요진단 라이브'에 출연해 이렇게 말했다.

그는 '서울시의 반대에도 국토교통부 장관 직권으로 그린벨트를 해제할 수 있느냐'는 질문에 "법적으로 가능할지는 모르지만, 그렇게 정책을 하는 것은 바람직하지 않다고 본다"고 답했다.

정 총리는 김상조 청와대 정책실장이 최근 당정 간 그린벨트 해제 검토 입장을 재확인한 것을 놓고 '해제 쪽으로 결론이 난 것 아니냐'는 해석이 나온 데 대해 "아직 정리되지 않았다"고 했다.

그는 "(부동산 공급 확대 방안은) 모든 가능성을 검토하는 단계"라며 "가능한 한 빠른 시간 안에 졸속에 그치지 않으면서도 정제된 대책을 만들어 발표하겠다"고 말했다.

이어 "아직 (대책이) 확정되지 않은 상태인데 책임 있는 당국자들이 이런저런 이야기를 하는 것은 국민을 혼란하게 하고 시장에 잘못된 신호를 보낼 수 있어 적절치 않다"고 덧붙였다.

정 총리는 "부동산 문제로 행복한 국민이 없을 정도로 심각하다"며 "특단의 대책이 필요하다는 인식을 정부가 하고 있다"고 밝혔다.

다만 김현미 국토교통부 장관 경질론에 대해선 "전쟁 중 장수를 바꾸지 않는다는 말이 있다"며 "사태 수습 후에나 논의할 수 있는 문제지 지금은 적절한 타이밍이 아니다"라고 선을 그었다.

정 총리는 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 등과 관련해 "국민께 참 송구하다"며 "다시는 이런 일이 일어나지 않도록, 국민들이 유사 사례를 걱정하지 않도록 전화위복의 계기로 삼고 미래 지향적으로 대비하고 판단해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "피해자에게도 심심한 위로의 말씀을 드리며, 유감의 뜻을 표하고 싶다"고 말했다.

정 총리는 대통령 국정 지지도 및 여당 지지율 하락과 관련, "매우 아프게 생각한다"고 했다.

'문재인 대통령도 지지율 하락세를 무겁게 받아들이느냐'는 질문에 "직접 내색하지는 않지만 그러실 것"이라며 "이심전심으로, '잘 대비해야 한다'고 판단하실 것"이라고 답했다.

그는 정치권 일각에서 자신의 대선 출마를 거론하는 데 대해 "적절치 않은 말씀들"이라며 "제게 주어진 짐이 굉장히 무겁고 감당하기 쉽지 않은데 다른 생각을 하는 것은 온당하지 않다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr