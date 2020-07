방문규 수은 행장, 충북 소부장 중소기업 현장 방문

2차전지 장비업체 ‘엠플러스’ 생산 현장 찾아···애로사항 청취 등 소통 강화

방 행장 “소부장 기업에 기술확보, 시설투자, 수출 등 단계별 자금 지원할 것”

[아시아경제 조강욱 기자] 방문규 수출입은행장이 소재·부품·장비산업 분야에 대한 지원과 소통 강화를 위해 충북 청주에 소재한 소부장 중소기업을 찾았다.

한국수출입은행은 방 행장이 17일 오후 충북 청주에 소재한 2차전지 조립공정 자동화장비 전문업체인 엠플러스를 방문해 관련업계의 애로사항을 청취했다고 19일 밝혔다.

엠플러스는 주로 전기자동차에 사용되는 파우치형 2차전지 조립공정 자동화장비를 제조·수출하는 소부장기업이다.

이 자리에서 김종성 엠플러스 대표는 “자동차용 2차전지에 대한 글로벌 수요가 확대될 것으로 보인다”면서 “글로벌 기업으로 성장하기 위해선 기술개발 등에 대한 적극적인 금융지원이 필요하다“고 말했다.

이에 대해 방 행장은 “우리나라 중소·중견기업의 원천기술 확보를 위한 R&D자금, 시설투자자금, 수출에 필요한 제작자금 및 이행성 보증 등 수출 단계별로 필요한 자금이 원활히 지원될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr