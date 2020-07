CJ올리브영, ‘클린뷰티’ 기획전 실시

[아시아경제 차민영 기자] CJ올리브영이 '클린뷰티' 알리기에 본격적으로 나선다.

CJ올리브영은 오는 24일까지 전국 매장과 공식 온라인몰에서 클린뷰티 주요 상품을 선별해 제안하는 ‘클린뷰티 기획전’을 실시한다고 19일 밝혔다.

클린뷰티는 피부 건강을 위해 인체에 유해한 성분을 배제한 화장품을 의미한다. 피부에 자극을 주는 외부 요인이 많아짐에 따라 글로벌 시장부터 클린뷰티 열풍이 불기 시작한 가운데, CJ올리브영은 지난달 말부터 국내 클린뷰티 시장 확대에 나선 바 있다.

CJ올리브영은 자체 기준으로 선정한 ‘올리브영 클린뷰티’ 주요 브랜드와 상품을 합리적인 가격에 선보이는 동시에, 고객이 클린뷰티를 보다 쉽게 경험할 수 있도록 이번 ‘클린뷰티 기획전’을 기획했다.

유해 의심 성분을 배제하고, 친환경 또는 동물 보호 활동을 실천하고 있는 주요 브랜드 상품 50여 종을 선별해 최대 30% 할인된 가격에 판매한다. 순한 성분의 크림과 에센스, 클렌징, 선케어 등을 다양하게 만나볼 수 있다.

이번 ‘클린뷰티 기획전’에는 ▲라운드어라운드 ▲메이크프렘 ▲아비브 ▲메이크프렘 ▲더랩바이블랑두 ▲닥터브로너스 등이 참여한다.

‘올리브영 클린뷰티’에는 총 12개 브랜드의 160여 개 상품이 선정됐다. 올리브영 명동·강남 플래그십, 여의도IFC점 등 주요 매장에서는 이들 브랜드와 상품을 한데 모은 ‘클린뷰티존’을 만나볼 수 있으며, 공식 온라인몰에서는 선정 마크(엠블럼)를 통해 ‘올리브영 클린뷰티’ 상품을 확인할 수 있다.

