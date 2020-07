제주도 "제주 2차 감염…서울·강남 정확한 역학 조사로 막을 수 있었다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 제주도가 18일 서울 광진구의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 20번 환자와 관련해 서울시가 "제주 방문 당시에는 자가격리 대상자가 아니었다"고 해명한 것에 대한 유감을 표했다.

제주도는 이날 보도자료를 통해 "광진구 20번 확진자는 제주에 오기 전 강남구 91번 확진자와 접촉, 철저한 역학조사를 통해 자가격리에 들어가야 했지만, 서울시와 각 구청 접촉자 관리에서 누락되면서 제주에서 2차 감염이 이뤄졌다"고 했다.

이어 "이번 사태는 서울시와 강남구 보건당국이 지난 13일 강남구 91번 확진자가 발생했을 때 정확하고 신속한 역학조사를 했다면 막을 수 있던 사안이었다"고 재차 강조했다.

도에 따르면, 광진구 20번 환자의 제주 방문 이후 제주에서는 추가 확진자 4명이 발생했고, 118명은 자가격리 상태다. 또, 광진구 20번 환자가 5박 6일간 머물렀던 제주시 한림읍 주민 856명이 코로나19 진단 검사를 받았다.

앞서 원희룡 제주도지사는 17일 "코로나19 20번 확진자인 A씨는 역학조사 결과, 제주에 오기 전 마사지숍에서 강남구 확진자와 접촉했지만, '자가격리 대상자'로 분류가 되지 않았다"며 "서울시와 강남구가 동선 추적에 실패해 제주를 방문하게 됐다"고 지적했다.

이에 서울시는 "서울 광진구 20번째 확진자는 16일 코로나19 확진 판정을 받기 전 제주를 방문했다"며 "제주 방문 당시 자가격리 대상이 아니었다"고 해명했다.

또, 서울시는 광진구 20번 확진자가 자가 격리 대상자로 분류되지 않은 이유에 대해 "강남구 91번 환자가 광진구 20번 환자와의 접촉력을 역학조사에서 진술하지 않았기 때문"이라고 밝혔다.

이어 서울시는 "감염병예방법 제79조에 따라 강남구 91번 환자를 고발 조치할 예정"이라는 방침을 전했다.

