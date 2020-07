미국인 10명 중 4명은 주한미군 철수 반대

42.8% 주한미국 철수 반대, 26.8%만 찬성

[아시아경제 임혜선 기자] 미국인 10명 중 4명 이상은 주한미군 철수에 반대한다는 조사 결과가 나왔다.

미국 웨스턴켄터키 대학 산하 국제여론연구소(IPOL)의 티머시 리치 교수 연구팀이 지난 7일 미국인 1024명을 상대로 웹에서 진행해 17일(현지시간) E-국제관계 웹사이트를 통해 발표한 설문조사 결과에 따르면 응답자의 42.85%는 주한미군 철수에 반대했다. 응답자의 12.93%는 강력한 반대 의사를, 29.92%는 반대한다고 각각 밝힌 것으로 집계됐다.

반면 응답자의 26.84%는 주한미군 철수에 찬성했다. 구체적으로 강력히 찬성하는 응답자는 4.83%, 찬성하는 응답자는 22.01%였다. 응답자의 30.31%는 주한미군 철수에 찬성도 반대도 하지 않는다고 했다.

지지 정당별로 보면 민주당 지지자의 경우 주한미군 철수 반대 의견을 가진 응답자의 비율이 45.42%로 공화당 지지자(43.07%)보다 높았다. 주한미군 철수 찬성 의견을 가진 응답자 비율은 공화당 지지자가 32.85%로 민주당 지지자(23.94%)보다 높았다. 연구팀은 "이러한 결과는 민주당 지지자들이 북한을 더 즉각적인 위협으로 인식하기 때문"이라며 " 도널드 트럼프 대통령이 비용분담을 거론한 데 따른 것으로 보인다"고 분석했다.

미국인들이 주한미군 주둔을 지지하는 이유에 대해선 "정확히 알 수 없지만 긍정적인 한미관계의 역사와 북한의 적대감이 영향을 미쳤을 수 있다"면서 "전쟁 억제 성공과 함께 전면적인 무력충돌이 없을 것이라는 기대 때문일 수도 있다"고 설명했다.

한편 미국 월스트리트저널(WSJ)은 17일(현지시간) 미국 국방부가 백악관에 주한미군 감축 옵션을 제시했다고 보도했다.

