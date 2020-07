속보[아시아경제 김수완 기자] 문재인 대통령은 18일 CJ대한통운 등 주요 택배사가 다음 달 14일을 '택배 없는 날'로 정해 택배 기사들이 쉴 수 있도록 한 것을 두고 "기사님들이 휴식과 재충전의 시간을 가질 수 있도록 응원해 달라"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 SNS에 올린 글에서 "택배기사의 발걸음이 가벼울수록 집 앞에 놓일 택배에도 행복한 마음이 담길 것"이라며 이같이 말했다.

문 대통령은 "생활 속 거리두기가 잘 될수록 기사님들은 더 바빠졌고 그사이 세 분의 기사님이 과로로 세상을 떠났다"며 "코로나 극복 주역으로 의료진과 함께 택배기사들의 노고를 기억했으면 한다"고 언급했다.

이어 "택배 없는 날은 사상 최초이자, 택배산업이 시작된 지 28년 만에 이뤄지는 것"이라며 "택배가 조금 늦어지더라도 함께 행복했으면 좋겠다"고 덧붙였다.

