속보[아시아경제 허미담 기자] 세계보건기구(WHO)는 17일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 기원 조사를 위한 전문가들의 중국 추가 파견에는 시간이 걸릴 것이라고 밝혔다.

AP 통신에 따르면 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 이달 내로 조사팀의 추가 파견을 기대하는 것은 비현실적이라면서 이같이 말했다.

앞서 WHO는 지난 10일 코로나19 기원 조사차 전염병학자와 동물 보건 전문가로 구성된 선발대 두 명을 중국에 보냈다.

그러나 WHO는 이들이 절차에 따라 베이징(北京)의 한 호텔에 격리 중이며, 코로나19가 처음 보고된 우한(武漢)을 방문할 계획이 없다고 전했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr