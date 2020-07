[주간 저축은행]대학 골프대회 준비에 홍보대사 뽑아…분주한 저축銀

[아시아경제 김민영 기자] OK저축은행은 오는 29일부터 31일까지 강원 횡성 벨라스톤 컨트리클럽에서 제37회 한국 대학 골프대회를 개최한다고 밝혔다.

이 저축은행은 2014년부터 한국대학골프연맹과 함께 매년 이 대회를 개최해 골프 유망주 발굴에 나서고 있다.

이번 대회는 3라운드로 진행되며 ▲1부(아마추어부) 개인전(남·녀) ▲1부 단체전(남·녀) ▲2부(프로부) 개인전(남·녀) ▲2부 단체전(남·녀) ▲대학원부 개인전(남·녀)으로 구분해 진행된다.

부문 별 1~3위 입상자에게는 ▲한국프로골프협회(KPGA)·한국여자프로골프협회(KLPGA) 입회 특전 ▲국가대표·국가상비군 배점(50점) 부여 ▲800만원 상당의 ‘OK저축은행 장학금’ 수여 등의 혜택이 제공된다.

◆JT친애, 광주지점 이전 오픈

JT친애저축은행이 최근 광주 동구 금남로에 있던 광주지점을 서구 상무중앙로로 이전 오픈했다.

새로 이전한 광주지점은 최근 광주·전남권의 행정·금융·문화 중심지로 급부상하고 있는 상무지역에 위치하고 있다. 광주시청을 비롯한 주요 관공서와 금융회사, 문화시설, 주거지역 등이 밀집해 신규 고객 창출 및 안정적인 영업환경 구축이 기대되는 곳이라고 회사 관계자는 전했다.

이 저축은행 관계자는 “직장인, 사업자를 비롯한 더 많은 광주 지역 고객들이 편리하고 쾌적한 환경에서 금융서비스를 이용할 수 있도록 접근성이 좋은 지역으로 지점을 이전하게 됐다”며 “앞으로도 서민금융사로서 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

◆페퍼저축은행, 대학생 홍보대사 발대

페퍼저축은행이 대학생 홍보대사 ‘핫페퍼스’ 5기 발대식을 지난 14일 개최했다.

지난달 서류 심사, 면접을 통해 선발된 20명의 핫페퍼스 5기는 다음 달 28일까지 페퍼저축은행의 콘텐츠 크리에이터로 활동한다. 다양한 브랜드 콘텐츠를 기획·제작할 예정이다.

페퍼저축은행은 2016년 제2금융권 중 처음으로 대학생 홍보대사를 모집해 금융 실무는 물론 마케팅 홍보에 대한 이해를 넓힐 다양한 기회를 제공했다.

우수 활동자에겐 인턴십 기회와 채용 우대 혜택도 주어진다. 이 저축은행은 4기 핫페퍼스 참가자를 정규직 신입사원으로 채용했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr