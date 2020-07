용인시, 수도시설 긴급점검 '이상 무(無)'

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 16일 용인정수장과 유림ㆍ남사ㆍ용인ㆍ평창 배수지 등 처인지역 5개 수도시설을 긴급 점검했다.

용인시는 점검 결과 이상이 없었으며 시민들이 안심하고 수돗물을 이용해도 된다고 밝혔다.

시는 최근 인천시 등 일부 지자체 수돗물에서 유충이 발견됨에 따라 수돗몰 안전을 위해 정수장과 배수지 등의 시설을 긴급 점검했다.

이날 시는 5개 정수장과 배수지의 내ㆍ외부 청결상태를 비롯해 창호를 통한 해충 유입 가능성 등을 집중 점검했다.

또 실내 조명 설비를 야간에 유동적으로 활용해 해충 유입을 차단키로 했다.

시는 17일 수지ㆍ기흥구 지역의 8곳 배수지를 점검하고 용인정수장에 대해 처인구보건소와 합동으로 전체 소독을 진행한다.

시 관계자는"용인시는 여과지 세척을 2~3일에 한 번씩 하기 때문에 유충 번식 가능성은 거의 없다"고 밝혔다.

시는 시민들이 수돗물을 안심하고 이용할 수 있도록 수질 이상 상태를 수시로 확인하고 각 시설의 점검과 모니터링을 강화할 계획이다.

또 수질검사 기동반을 운영해 시민들이 요청할 경우 각 세대를 방문해 수돗물 수질에 대한 정확한 정보를 제공하고 있다.

