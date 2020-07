창원대, 지역 혁신 플랫폼 사업 지원대상 선정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원대학교는 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업’의 지원대상으로 선정됐다고 16일 밝혔다.

창원대에 따르면 교육부는 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업’의 선정결과를 발표하고, 경남도를 지역혁신 플랫폼으로 최종 선정했다.

이 공모에는 전국 비수도권 14개 시·도, 10개 플랫폼이 참여해 단일형은 경남과 충북, 복수형은 광주·전남 등 3개 지역혁신 플랫폼이 선정됐다.

이 사업은 지역혁신 및 국가균형발전이라는 정부 범부처 핵심정책의 하나로, 지역의 대학이 지역과 협력관계를 형성해 인재를 육성하고 청년의 지역 정주를 높이는 데 핵심역할을 하도록 지원하도록 하고 있다.

경남은 창원대를 비롯한 17개 대학, 49개 지역혁신기관 등으로 플랫폼을 구성해 ‘스마트 제조엔지니어링’, ‘스마트 제조ICT’, ‘스마트공동체’ 3개 핵심분야가 선정됐으며, 단일형인 경남은 국비 298억원, 지방비 128억 원을 지원받아 사업을 수행하게 된다.

특히 창원대는 ‘스마트 제조엔지니어링’ 분야의 중심대학 역할을 다함으로써 지역혁신을 선도하고, 대학-지자체-산업체와의 협업 노력을 극대화해 나갈 방침이다.

이호영 창원대 총장은 “이번 사업 선정을 통해 대학과 지자체 간 협업을 강화함으로써 다양한 지역혁신 모델을 구축·발전시켜 나가고, 경남의 3개 핵심분야가 지속 가능한 성장을 이뤄낼 수 있도록 창원대학교가 지역혁신의 중심으로서 그 역할에 최선을 다할 것”이라고 강조했다.

