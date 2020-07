통합당 강기윤 의원 "두산모트롤 중국 매각되면 국내 기술유출"

본 입찰 20일 예정 … 중국 건설장비 제조사 서공그룹 등 참여

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 미래통합당 강기윤 의원(창원시 성산구)은 두산모트롤의 중국 매각설과 관련, 일자리 손실과 국내 기술의 유출을 우려하는 입장을 내놨다.

강 의원은 16일 보도자료를 통해 "3조원 규모의 자구안을 마련하고 있는 두산그룹이 핵심 사업부인 두산모트롤을 매물로 내놔 중국기업이 인수전에 참여할 것으로 예상된다"며 "국내 독자기술 유출과 함께 고용승계도 보장되지 않을 것"이라고 했다.

두산모트롤은 굴삭기 유압부품업체로, 2008년 옛 동명모트롤 지분을 52.9% 사들여 흡수합병한 뒤 건설기계에 들어가는 부품과 육·해·공군 무기체계에 적용되는 정밀 유압부품을 생산하고 있다.

강 의원에 따르면 두산그룹은 국책은행으로부터 3조6000억원의 긴급지원을 받은 뒤 자구안 마련의 일환으로 자산매각에 속도를 내고 있다. 이번 입찰은 20일 진행될 예정이며, 중국 최대 건설장비 제조사인 서공그룹과 국내외 사모펀드 등이 참여할 것으로 예상되고 있다.

강 의원은 "유압기기 부품산업은 국가기간산업이기 때문에 국가적으로 보호해야 한다"면서 "중국이 굴삭기용 유압기기 핵심부품을 한국에 의존하고 있어 부품 개발을 원하고 있는데, 두산모트롤이 해외 기업에 인수될 경우 국내의 핵심기술이 유출되고 직원들의 일자리가 사라질 우려가 있다"고 지적했다.

