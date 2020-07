전주형 디지털·그린 뉴딜 본격화…한국판 뉴딜정책 선도

창업·일자리안정 등 4개 분야 뉴딜사업추진단 구성

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시가 포스트코로나 국가 비전으로 제시된 한국판 뉴딜정책을 구체화하기 위해 디지털·그린 뉴딜 추진체계 구축을 본격화 한다.

16일 시에 따르면 비대면·친환경 산업 등 디지털·그린 뉴딜을 집중 육성하는 한국판 뉴딜계획을 빠르고 효율적으로 지원키 위해 전주형 디지털·뉴딜 대응체계를 구축할 계획이다.

우선 시는 정부의 한국판 뉴딜정책을 기반으로 ▲디지털뉴딜 ▲그린뉴딜(수소중심 미래신산업) ▲창업·일자리안정 ▲중소기업·소상공인 지원의 4개 분야에 걸쳐 전주형 디지털·그린 뉴딜 추진 전략을 마련한다.

이를 위해 전주형 경제정책을 총괄하는 경제총괄 자문관을 확대 운영하고 다양한 전문가들이 참여하는 뉴딜사업과 경제비전 자문단 등을 구성해 새로운 경제정책을 수립할 계획이다.

시는 경제총괄 자문관을 기존 기업지원 분야와 일자리·고용 분야 전문가 2명에 금융 분야 전문가를 추가한 3명으로 확대해 향후 추진될 각 분야별 전주형 경제정책에 대한 의견 수렴 및 자문을 구할 예정이다.

또한 전주형 뉴딜사업 발굴과 경제정책 수립을 위해 디지털과 그린 뉴딜 등 4개 분야 전문가와 공무원 등으로 구성된 디지털뉴딜사업추진단(TF)도 구성·운영키로 했다.

아울러 경제비전 자문단을 구성해 포스트코로나를 선도할 전주만의 경제비전을 수립하고 미래 전주를 이끌어갈 전주경제 방향도 새롭게 설계한다. 자문단은 기업인, 연구기관 및 경제단체 관계자, 대학교수 등 약 20명으로 구성하고 전문가 그룹과 시민들이 참여하는 전주경제포럼도 개최할 예정이다.

이와 관련 시는 정부의 한국판 뉴딜정책 발표 이전인 지난 1일 민선7기 후반기 시정 운영방향으로 코로나19 이후 국가적 위기를 돌파하고 지속적인 먹거리 창출을 위해 미래 핵심인재 양성을 중심으로 한 전주형 디지털·그린 뉴딜 추진계획을 발표했다.

이후 시는 포스트코로나 시대를 선도할 핵심인재를 양성하는 J-디지털 교육밸리 조성을 위한 첫 발을 내딛고 전주형 스마트시티 기본계획 수립을 위한 연구용역을 추진하는 등 미래형 도시 구축을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

문재인 대통령도 지난 14일 제7차 비상경제회의 국민보고대회에서 ▲추격형 경제에서 선도형 경제 ▲탄소의존 경제에서 저탄소 경제 ▲불평등 사회에서 포용사회로 대한민국을 도약시키는 발표한 한국판 뉴딜을 발표했다.

한국판 뉴딜은 오는 2025년까지 디지털·그린 뉴딜 육성과 고용·사회 안전망 강화를 중심으로 총 160조 원을 투입해 190만개의 일자리를 창출하는 것이 핵심이다.

김승수 시장은 “코로나19로 인해 경제와 산업은 물론 시민들의 일상생활까지 비대면 중심으로 변화하면서 디지털 데이터 기반이 핵심적으로 중요해졌다”면서 “전주가 가장 먼저 디지털 시대를 준비하고 시작해서 포스트코로나 시대를 주도하고 대한민국 대전환을 이끌어 가는 선도 도시가 되겠다”고 말했다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr