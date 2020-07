[특징주]SK바이오팜, 6일만에 상승 전환

[아시아경제 송화정 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 177,000 2020.07.16 00:00 장중(20분지연) close 이 6일 만에 상승세로 돌아섰다.

16일 오전 9시10분 기준 SK바이오팜은 전일 대비 6.78%(1만2000원) 오른 18만9000원에 거래됐다. 지난 2일 코스피시장에 화려하게 입성한 SK바이오팜은 상장 후 3일 연속 상한가를 기록했으나 이후 차익 매물이 쏟아지며 약세를 보였다.

모처럼 큰 폭으로 상승하면서 시가총액 순위도 다시 18위까지 치고 올라갔다. 전일 종가 기준으로는 21위까지 떨어졌었다.

최근 SK바이오팜의 약세는 외국인이 주도했다. 외국인은 SK바이오팜 상장 직후 줄곧 매도세를 보이면서 차익 실현에 나서는 모습이었다. 지난 2일부터 전일까지 외국인은 SK바이오팜을 7860억원 팔아치우며 가장 많이 매도했다. 반면 이 기간 개인과 기관은 지속적으로 SK바이오팜을 사들였다. 기관은 상장 후 하루도 빠짐없이 SK바이오팜을 담았으며 순매수 규모는 1799억원이다. 개인은 6164억원 순매수하는 등 기관과 개인 모두 이달 들어 SK바이오팜을 가장 많이 사들였다.

외국인들의 매물 출회가 어느 정도 마무리되면 다시 강세를 이어갈 것으로 전망된다. 코스피200 지수 조기 편입도 유력하다는 전망이다. 코스피200 지수의 신규상장 종목에 대한 특례 편입 조항에 따르면 코스피시장 전체 보통주 중 상위 50위 이내인 종목의 경우 정기 변경일 이전에도 구성종목으로 선정될 수 있으며 신규 상장일 이후 15거래일의 일평균 시가총액을 적용한다. 공원배 KB증권 연구원은 "해당 기준을 위한 일평균 시가총액 50위의 커트라인은 약 4조5000억원 수준으로 추정되며 이를 주가로 환산할 경우 5만7461억원에 해당된다"면서 "전일 종가 기준 SK바이오팜의 상장 시가총액은 13조8615억원으로 코스피시장 21위였으며 신규상장 이후 10거래일 동안의 평균 시가총액도 15조원으로 커트라인의 3.3배를 상회하고 있다"고 분석했다. 공 연구원은 "이변이 없을 경우 SK바이오팜은 9월 동시만기 익일인 9월11일부터 코스피200 지수에 편입될 것"이라고 덧붙였다.

