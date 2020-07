서대문구, 주거취약 홀몸어르신 가구에 에어컨 설치

서대문구사회복지협의회 7∼9월 에어컨 전기요금 지원

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 여름철 본격적인 폭염에 대비해 저소득 홀몸어르신 가구 40곳에 에어컨을 무상 지원한다.

구는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 경로당 등 무더위쉼터 운영이 축소됨에 따라 주거환경이 취약하고 거동이 불편한 어르신들을 위해 이번 사업을 추진한다.

어르신 주거 실태를 가장 잘 파악하고 있는 각 동주민센터와 노인맞춤돌봄서비스 수행기관인 서대문노인종합복지관과 효림재가노인지원센터가 대상 가구를 선정했다.

또 서대문구사회복지협의회는 이달부터 9월까지 3개월 간 이번 설치 대상 어르신 가구에 가구 당 월 3만 원씩 전기요금을 지원하기로 했다.

이달 24일까지 현장 실사와 설치를 끝내고 동주민센터와 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 직원들이 어르신들에게 에어컨 작동법을 안내할 예정이다.

구는 폭염 특보가 발령되면 안부를 살피는 등 꾸준하게 관내 취약 어르신들의 안전을 지킬 예정이다.

