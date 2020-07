퓨쳐켐, 미국 A사와 전립선암 진단 신약 기술수출 텀시트 계약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 방사성의약품 전문기업 퓨쳐켐 퓨쳐켐 220100 | 코스닥 증권정보 현재가 9,240 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,330 2020.07.16 08:45 장시작전(20분지연) close 이 미국의 A사와 PSMA기반 전립선암 진단 방사성의약품 신약 FC303의 공동개발 및 라이선스, 독점판권을 규정하는 텀시트(Term Sheet) 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 향후 두 회사는 FC303의 본격적인 북미 시장 출시를 목표로 임상 시험부터 신약 허가, 판매까지 협력할 계획이다.

퓨쳐켐에 따르면 이번 텀시트 계약을 통해 선급금, 마일스톤 등 주요 계약 조건에 대한 합의도 완료됐다. 회사 관계자는 “북미지역에서 A사가 임상과 품목허가를 담당하고, 단계별 임상 및 허가 달성 시 A사가 퓨쳐켐에 마일스톤을 지불하는 방식”이라며 “텀시트에서 협의된 계약금과 마일스톤은 약 250만달러 수준이고 러닝 로열티는 순매출액의 10%에 해당한다”고 설명했다.

이번 계약은 전립선암 진단 신약의 두 번째 해외 진출이다. 퓨쳐켐은 앞서 유럽의 바이오기업 이아손과 텀시트 계약을 거쳐 지난 5월 FC303의 기술수출 계약을 체결한 바 있다. 회사 측은 잇단 해외 진출 비결로 FC303의 차별화된 제품력이 내세웠다. 회사 관계자는 “최근 한국원자력의학원과 서울성모병원에서 진행한 임상 1상에서 독성이 전혀 나타나지 않고 중대한 이상 반응도 없어 높은 안전성을 증명했다”고 설명했다.

지대윤 퓨쳐켐 대표는 “유럽에 이어 북미에서도 방사성의약품 신약 개발에 특화된 기술력과 제품 우수성을 인정받아 기쁘다”며 “단계적으로 글로벌 시장을 확대할 계획으로 터키 및 중국 진출에 대해서도 현지 업체와 논의를 진행하고 있다”고 밝혔다.

