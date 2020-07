[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 첫 사망자가 발생했다. 전국에서는 292번째다.

16일 광주광역시에 따르면 이날 오전 2시 1분께 코로나19 치료를 받고 있던 광주 112번(90대 여성·한울요양원)이 숨졌다.

112번은 한울요양원 입소자로 요양보호사인 광주 72·77번 접촉자다. 지난 5일 확진 판정을 받고 전남대학교 병원에서 치료를 받고 있었다.

코로나19 증상은 특별하게 없었지만 상태가 나빠져 고용량 산소를 공급받고 있던 것으로 전해졌다.

현재 광주지역 누적확진자는 총 171명, 격리 치료를 받고 있는 확진자는 107명이다. 이중 3명은 중증상태로 고용량 산소를 공급받고 있는 것으로 알려졌다.

