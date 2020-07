로보어드바이저 파운트, 투자고객에 '연 5% CMA' 이벤트

최대 180만원까지 연 5% 우대수익률 ‘파운트x신한금융투자 CMA(RP형)’ 출시

[아시아경제 구은모 기자] 로보어드바이저 파운트(fount)가 투자고객에 연 5% 수익률을 제공하는 CMA(RP형) 이벤트를 실시한다.

인공지능(AI) 자산관리 리딩기업 파운트는 로보어드바이저 기반의 자산관리 서비스 ‘파운트’ 출시 2주년을 맞아 ‘따박따박 챌린지’를 진행한다고 16일 밝혔다.

‘따박따박 챌린지’는 파운트 앱을 통해 '파운트x신한금융투자 CMA(RP형)' 계좌 계설 후 매월 30만원 한도로 6회 납입하면 최대 180만원까지 연 5%(세전) 우대수익률을 제공하는 이벤트다. 파운트 투자자라면 누구나 신청 가능하며, 선착순 1만5000계좌(1인 1계좌) 개설 시 이벤트는 종료된다.

증권사의 수시 입출식 단기 상품인 종합자산관리계좌(CMA)는 은행 보통예금처럼 입출금이 자유롭고 하루만 맡겨도 이자가 붙어 월급이나 비상금을 넣어두는 파킹 통장으로 많이 이용되고 있다.

'파운트x신한금융투자 CMA(RP형)' 상품은 가입 후 6개월 시점에 우대조건을 모두 충족한 경우에만 연 5%(세전) 수익률이 적용되며, 우대조건을 충족하지 못하거나 월 30만원을 초과하는 금액에 대해서는 연 0.25%의 약정수익률이 적용된다.

파운트는 개인의 투자성향에 따라 커스터마이징된 포트폴리오(펀드·ETF·연금)에 최소 10만원부터 투자 가능하며, AI의 실시간 모니터링을 통한 펀드추천 및 리밸런싱은 물론 글로벌 이슈 분석 등 정기적인 투자 리포트 발간까지 차별화된 서비스를 선보이고 있다.

강상균 파운트 개인자산관리사업부 사업부장은 “투자는 저축하는 습관에서부터 시작된다”며 “제로금리 시대에 저축의 필요성을 느끼지 못하는 밀레니얼세대에게는 돈 모으는 재미를 느끼며 종잣돈을 만들 수 있는 기회를 제공하고, 기존 투자자들에겐 위험 부담을 줄이는 동시에 넘치는 투자 수요를 흡수할 수 있는 상품을 기획했다”고 설명했다. 아울러 “이후 이 종잣돈이 투자의 시드머니로 이어질 수 있도록 다양한 상품 및 서비스 기획에 나설 계획”이라고 덧붙였다.

