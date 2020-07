[아시아경제 이현주 기자] 삼육대학교는 삼육서울병원, 삼육식품과 함께 바이오헬스 융합연구센터를 구축한다고 16일 밝혔다. 센터는 대학, 병원, 산업체, 연구소가 유기적으로 네트워크를 형상한 협의체로 지역 농특산물 활용을 토한 제품개발 및 생산, 임상연구 및 실험 동물센터 협력 등 분야에서 협업할 예정이다. 이를 통해 관련 산업체를 유지하고 전문 인력을 양성해 지역 대표 브랜드 사업을 육성할 계획이다. 김일목 삼육대 총장은 "연구센터가 바이오헬스 분야에서 차별화된 연구 허브로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

