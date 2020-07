[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ KT&G 033780 = 인도네시아 현지 담배회사 인수와 관련해 불거졌던 분식회계 의혹에 대해증권선물위원회는 증권발행제한 2월, 감사인지정 1년 등의 조치를 최종 의결.

◆ 국보 001140 = 69억원 규모의 KF형 마스크 생산설비 32대 취득 결정.

◆ 효성화학 298000 = 계열회사 'Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.'에 664억원 규모의 채무보증 결정.

◆ 동방아그로 007590 = 43억원 규모의 자기주식 처분 결정. 처분 목적은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행을 통한 유동성 확대 및 주주환원정책.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr