중국, 주중 미 대사 초치

홍콩 제재에 대한 강한 불만 표명

중국, 미국에 필요한 조치 취할 것

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 중국 주재 미국 대사를 초치, 홍콩제재에 대해 강한 불만을 표명했다.

16일 중국 외교부에 따르면 정쩌광(鄭澤光) 중국 외교부 부부장(차관)은 전날 테리 브랜스태드 주중 미국 대사를 불러 미국의 홍콩 제재에 대해 엄정 교섭을 제기했다. 중국은 특정 사안에 대해 외교 경로로 항의한 경우 '엄정한 교섭을 제기했다'는 표현을 쓴다.

정 부부장은 "미국이 홍콩 국가보안법을 악의적으로 헐뜯고 홍콩에 대한 특별대우를 취소했으며 중국의 기관과 개인에 대해 제재를 위협했다"면서 "이는 중국 내정에 대한 난폭한 간섭으로 국제법을 심각하게 위반한 것이며 중국은 이에 대해 결연히 반대하며 강력히 규탄한다"고 말했다. 그러면서 "중국은 미국의 관련 기관과 개인에 대한 제재를 포함해 미국의 잘못된 행동에 대해 필요한 반응을 보일 것"이라고 경고했다.

그는 "미국의 관심은 홍콩 인민의 '민주'나 '자유'가 아니라 중국의 발전을 가로막고 억제하려는 것으로 이는 영원히 실현될 수 없다"면서 "미국은 홍콩 자치법안과 행정 명령을 시행하지 말고 내정 간섭을 하지 말길 촉구한다"고 말했다.

정 부부장은 미국이 최근 신장, 티베트, 남중국해 등 문제에서 중국 내정을 간섭해 중국의 이익을 해치고 있다고 불만을 쏟아냈다.

