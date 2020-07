엠게임, 타이곤모바일과 열혈강호 IP 기반 모바일 사업 협력

[아시아경제 박형수 기자] 엠게임 엠게임 058630 | 코스닥 증권정보 현재가 5,280 전일대비 80 등락률 +1.54% 거래량 1,199,351 전일가 5,200 2020.07.15 15:30 장중(20분지연) close 최고 기대작 모바일 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘진열혈강호’의 아시아 전 지역 출시가 가능해 졌다.

엠게임은 룽투코리아의 자회사 타이곤모바일과 중화권을 제외한 아시아 지역에 대한 '열혈강호' 지식재산권(IP) 기반 모바일게임 사업 협력 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

중국, 대만, 홍콩, 마카오 등 중화권 IP 계약은 2017년 체결했다. 추가 계약으로 엠게임은 현재 개발 중인 모바일 게임 진열혈강호를 국내를 포함한 아시아 전 지역에 출시할 수 있게 됐다.

엠게임은 국내 혹은 동남아시아 시장에 '열혈강호 온라인'을 정통을 계승한 모바일 게임 진열혈강호를 올 하반기 내에 출시한다.

첫 출시 지역으로는 국내와 동남아시아를 모두 고려 중이며 선택과 집중 전략으로 차례대로 진행한다.

최근 모바일게임 시장에서 인기 온라인게임을 모바일 플랫폼으로 옮겨 원작의 독창성을 잘 살린 ‘원조’ 모바일게임이 인기를 끌고 있다.

진열혈강호는 지난 15년 동안 한국, 중국, 대만, 일본, 베트남, 태국 등 아시아 지역에서 인기리에 서비스 중인 ‘열혈강호 온라인’의 계승작이라는 점에서 성공 기대감이 크다.

권이형 엠게임 대표는 "중국 판호 문제로 오랜 기간 출시일을 확정 짓지 못했던 진열혈강호 출시를 빠르게 추진할 수 있게 됐다"며 "진열혈강호와 같이 강력한 IP의 신규 매출이 더해지면 하반기 큰 폭의 도약이 가능할 것"이라고 말했다.

진열혈강호 원작 ‘열혈강호 온라인’은 인기 무협만화 ‘열혈강호’를 기반으로 개발한 코믹 무협 온라인게임이다. 지난 2004년 한국 서비스를 시작으로 중국, 대만, 태국, 일본, 미국, 베트남 등에 진출한 장수 게임이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr