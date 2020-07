센트럴바이오 센트럴바이오 051980 | 코스닥 증권정보 현재가 660 전일대비 19 등락률 +2.96% 거래량 228,095 전일가 641 2020.07.13 15:30 장마감 close 는 서영우 대표이사가 일신상 사유로 대표이사직을 사임해 이강현 대표이사를 신규 선임했다고 13일 공시했다. 서영우 대표는 대표이사직만 사임했으며 사내이사직은 유지한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr