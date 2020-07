[기자수첩]사건 축소·회피하던 해군, 사태 수습의 방법이 틀렸다

[아시아경제 유병돈 기자] 조직은 위기 상황에서 그간 쌓아온 내공을 여지없이 드러낸다. 허물을 감추고 축소하는 데 급급해 하는 조직이 결국 원하는 바를 얻었다는 이야기는 들어보지 못했다. 가장 최악의 선택은 '내부 고발자'를 색출하려는 시도다.

본지는 최근 두 번에 걸쳐 해군 준사관 후보생들의 교육기간 음주사고를 취재해 보도했다. 익명의 제보자로부터 시작된 취재에서 해군 측은 어느 하나 명쾌하고 시원한 답변을 내놓지 않았다. 처음에는 단 3명이 맥주 2병을 나눠 먹었다고 사건을 축소하려 하더니, 전수조사로 10여명의 음주혐의가 추가로 드러났을 때는 "아직 확인되지 않았다"며 취재를 거부하는 방식으로 대처했다.

음주자들에 대한 교육평가위원회의 오락가락 처벌에 '형평성' 문제가 있다는 주장이 있어 이에 대한 해명을 요구했다. 혐의가 입증되면 강력한 처벌을 내리겠다는 해군의 원론적 입장 표명은, 지난 10일 해군ㆍ해병대 준사관 후보생 임관식을 강행하는 것에서 그 진정성이 없음을 드러냈다. 음주 혐의자들이 준위로 임관해버리면, 이후 혐의가 입증돼도 강등이 불가능하다. 혐의가 먼저 확인된 3명에 대해 교육을 취소함으로써 진급 기회를 박탈한 것에 대해 해당 후보생들은 형평성 문제를 제기하고 있다.

기자가 음주 혐의자들의 은폐 및 증거인멸 시도 정황이 담긴 통화 녹취와 해군 측의 사고 조사결과 보고서 등을 입수해 보도했지만, 해군은 명백한 증거에도 별다른 답변을 내놓지 않는 등 사안에 대해 '뭉개기' 시도를 하고 있다. "아직 통화 녹취를 확인하지 못했다"는 게 답변의 전부였는데, 확인하려는 의지 자체가 있는지 의문이다.

한편에서 해군은 결정적인 증거들을 기자에게 제공한 제보자를 색출하는 데 나섰다는 후문이다. 해군 장병들에게 모범을 보여야 할 간부들의 음주 사고는 간단한 문제가 아니다. 더욱이 이번의 경우 고발이 있었기에 조사가 진행됐을 뿐, 그동안 교육기간 내 음주는 만연해 있었다는 게 해군 내부 관계자들의 전언이다.

해군은 이제라도 사고에 대한 철저한 조사와 공평한 처벌을 결정해야 한다. 음주 사실을 끝까지 부인한 이들에게는 아무런 처벌이 내려지지 않았다. 반면 솔직하게 잘못을 인정한 이들은 준위 임관 자격을 박탈당했다. 중요한 것은 해군 내 기강을 바로잡고, 그 같은 일이 발생한 시스템적 미비점을 찾아내 개선하는 일이다. 당장의 평판 하락을 우려해 사안을 축소하거나 억울한 희생양을 만드는 우를 범해선 안 될 것이다.

