印, 코로나19 하루 신규 확진자 2만8700명…5일 연속 최다

[아시아경제 권재희 기자] 인도에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 거세지며 13일 신규 확진자 수만 2만8701명을 기록했다. 누적확진자수는 87만8254명이다.

이로써 하루 신규 확진자 수는 지난 9일 2만4879명 이후 5일 연속 최다기록을 이어갔다. 5일 동안 늘어난 확진자수만 13만5837명에 달한다.

누적 사망자 수는 2만3174명으로 전날보다 500명 증가했다.

대도시 중 확진자가 가장 많이 발생한 뉴델리의 경우 누적확진자수만 11만2494명으로 집계됐다. 이는 전날보다 1573명 늘어난 수준이다. 다만 증가세는 다소 완만해졌다.

반면 첸나이, 벵갈루루, 푸네 등 기타 대도시 및 시골 지역의 확진자는 급증하는 추세다.

특히 첸나이가 속한 남부 타밀나두주의 누적 확진자수는 이날 13만8470명으로, 하루 신규 확진자수만 4244명에 달한다.

이에 따라 타밀나두주를 비롯한 마디아프라데시주, 우타르프라데시주, 오디샤주 등 일부 주들은 한시적으로 봉쇄 강화 조치를 재도입했다.

