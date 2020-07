고 박원순 서울시장의 영결식이 13일 서울 중구 서울시청에서 엄수된 가운데 지지자들이 청사를 떠나는 고인의 운구차량을 보며 오열하고 있다. /김현민 기자 kimhyun81@

