케이뱅크, 금리 낮추고 한도 높인 신규대출로 '진격'

[아시아경제 김효진 기자] 약 4000억원의 자본금 확충을 앞둔 '국내 1호 인터넷전문은행' 케이뱅크가 다양한 신용대출 상품 출시를 앞세워 재도약에 속도를 내고 있다.

케이뱅크는 '신용대출', '마이너스 통장대출', '신용대출 플러스' 등 가계대출상품 3종을 출시했다고 13일 밝혔다. 이번에 선보이는 대출상품에는 한층 더 고도화된 신용평가모형(CSS)이 적용됐다고 케이뱅크는 설명했다.

신용평가사의 금융거래 정보에 통신 정보를 접목했던 기존 방식에 케이뱅크와의 거래내역 정보까지 더해 빅데이터 분석을 시행하는 것이 특징이다. 소득정보 역시 평가등급을 더욱 세분화했다.

아울러 머신러닝 기법까지 적용해 상환능력이 검증된 고객에게는 더 낮은 금리와 더 높은 한도 혜택이 돌아가도록 한 것도 주목된다.

신용대출 상품의 금리는 0.5% 우대금리 적용 시 최저 연 2.08%(13일 현재)다. 함께 출시된 마이너스 통장대출의 금리는 최저 연 2.38%다. 직장인을 겨냥한 은행권 직장인 모바일 대출상품 중 최저 수준이다.

신용대출의 최대 한도는 2억5000만원(마이너스 통장 방식 1억5000만원)이다. 시중 주요 은행의 모바일 직장인 대출상품의 최대 한도가 1억5000만~2억2000만원임을 감안하면 업계 최고 수준에 해당한다.

중신용 고객을 겨냥한 신용대출 플러스는 최대 한도가 5000만원이고 금리는 최저 연 3.82%다. 중도상환수수료가 면제돼 금융비용을 절감할 수 있는 것이 장점이다.

케이뱅크는 소상공인 등 개인사업자들이 이용할 수 있는 '개인사업자 신용대출' 상품도 조만간 출시할 계획이다. 마이너스 통장 방식 대출 한도를 기존 상품(3000만원)보다 2000만원 올려 자금 융통의 여력을 키워준다는 방침이다.

김태진 케이뱅크 마케팅본부장은 "대출상품을 새롭게 재편해 선보이면서 직장인과 자영업자, 중신용고객 등 고객군별로 자금의 융통과 비용절감 측면에서 금융 혜택을 맞춤형으로 제공하는 데 집중했다"면서 "앞으로도 번거롭게 은행을 방문하지 않더라도 모바일로 보다 쉽게 받을 수 있는 아파트담보대출 등 금융ㆍ정보통신기술 융합 기반의 혁신 상품을 순차적으로 선보일 것"이라고 말했다.

자금난으로 신규 대출 영업을 하지 못하던 케이뱅크는 비씨카드ㆍ우리은행ㆍNH투자증권 등 주요 주주사의 유상증자 등으로 3966억원의 실탄을 조만간 확보하게 된다. 이렇게 되면 케이뱅크의 자본금은 9017억원으로 불어난다.

케이뱅크는 이 같은 흐름에 맞춰 ▲뱅킹 앱 품질관리 ▲UX 기획 ▲UX 디자인 ▲여신사후관리 정책 ▲자금세탁방지 모니터링 ▲안티 프로드 ▲총무 ▲신용리스크관리 등 8개 분야 경력인력 채용을 진행하고 있다.

