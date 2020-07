3분기 첫 수출실적 -1.7%…조업일수 변수 없었다(상보)

조업일수 전년과 같은 8.5일

[아시아경제 문채석 기자]3분기 수출은 마이너스로 출발했다. 이달 1~10일 수출액은 전년 동기 대비 1.7% 감소한 133억 달러로 나타났다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인한 수출 충격을 떨어내지 못했다. 조업일수가 지난해 같은 기간과 같았기 때문에 해당 변수도 작용하지 않았다.

11일 관세청에 따르면 지난 1~10일 수출액은 133억 달러로 지난해 같은 기간보다 1.7%(2억3000만 달러) 감소했다.

주요 품목을 보면 반도체(7.7%), 승용차(7.3%), 선박(307%) 등은 증가했다. 석유제품(-42.2%), 무선통신기기(-9.7%), 자동차 부품(-34%) 등은 감소했다.

국가별 실적은 우리나라의 수출 비중 1, 2위인 중국과 미국이 각각 9.4%, 7.3% 증가했다. 베트남도 4.1% 늘었다. 일본(-20.8%), 홍콩(-6.9%), 중동(-32%) 등은 줄었다.

조업일수는 8.5일로 전년 동기와 같았다. 이에 따라 조업일수를 고려한 하루 평균 수출액도 전체와 같이 전년보다 1.7% 감소한 15억6000만 달러에 머물렀다.

지난해와 비교했을 때 뚜렷한 변수는 코로나19 영향이다. 수출 실적 감소를 코로나19 여파를 완전히 떨어내지 못했다는 의미로 해석할 수 있는 이유다.

한편 이달 1~10일 수입액은 141억 달러로 전년 동기 대비 9.1%(14억2000만 달러) 감소했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr