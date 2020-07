[아시아경제 최동현 기자] 고(故) 박원순 서울시장의 아들 박주신 씨가 장례 이틀째인 11일 오후 늦게 박 시장의 빈소에 도착했다.

박씨는 이날 오후 8시40분께 검은색 카니발을 타고 서울 종로구 연건동 서울대병원 장례식장에 도착했다. 해외 체류 중이던 그는 빈소를 지키기 위해 이날 오후 인천국제공항을 통해 입국한 것으로 알려졌다.

상복 차림의 박씨는 '심경이 어떤가', '아버지와 마지막으로 연락한 것은 언제인가', '박 시장은 평소 어떤 아버지였나' 등 취재진의 질문에 묵묵부답으로 일관하고 발걸음을 옮겼다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr