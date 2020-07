속보[아시아경제 김가연 기자] 11일 NHK와 교도통신 등 일본 언론은 일본 도쿄도가 206명의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 추가로 확인됐다고 밝혔다고 보도했다.

이로써 도쿄도의 하루 확진자는 9일(224명), 10일(243명)에 이어 사흘째 200명대를 기록했다.

도쿄도의 하루 확진자가 사흘 연속 200명대를 기록한 것은 코로나19 확산 이후 처음이다. 도쿄도의 누적 확진자는 7721명으로 늘었다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr