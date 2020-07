속보[아시아경제 김수완 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 11일 낮 12시 기준 광주의 방문판매 모임 관련 확진자가 6명 증가해 총 127명이라고 밝혔다. 현재까지 확진자가 나온 시설·모임은 11곳에 이른다.

추가 확진자는 한울요양원과 광주고시학원 관련 각 2명, 광륵사와 해피뷰병원 관련 각 1명이다.

