[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 송파구 <기술직 5급>▲도시계획과장 하상덕 ▲건축과장 김계성 ▲공원녹지과장 정상범 ▲도로과장 이용주

박종일 기자 dream@asiae.co.kr