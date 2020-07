속보[아시아경제 최석진 기자] 10일 열린 박근혜 전 대통령의 국정농단 및 특수활동비 뇌물수수 사건 파기환송심에서 법원이 총 20년의 징역형을 선고했다.

