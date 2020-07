"전국 방문판매 관련 확진 453명…접촉자, 방문자 3배"(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 전국 방문판매 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자는 453명에 달하는 것으로 나타났다.

정은경 중앙방역대책본부(방대본) 본부장은 10일 충북 오송 질병관리본부에서 열린 브리핑에서 "최근 방문판매 관련 집단감염이 지속적으로 발생하고 있다"며 이같이 밝혔다.

방문판매 관련 집단감염은 지역별로 보면 서울(210명), 수도권(35명), 대전(87명), 광주(121명) 등 총 453명이다. 이 중 접촉자가 345명으로 방문자(108명)의 3배 수준이다. 위·중증 환자는 22명, 사망자는 3명이다.

정 본부장은 "역학조사 결과 (방문판매 관련 확진자는) 마스크를 착용하지 않거나 대화 시 벗는 등 미흡하게 착용한 상태로 밀폐된 환경에서 장시간 체류하거나 밀접하게 대화를 나눴다"고 설명했다.

이어 "또 증상이 있음에도 사우나, 종교시설, 식당, 미용실, 의료기관 등 다중이용시설을 방문함에 따라 추가 감염이 발생하면서 지역사회로 빠르게 확산했다"고 덧붙였다.

이날 광주 방문판매 모임과 관련해 광주일곡중앙교회 관련 1명, 광주고시학원 관련 3명이 추가 확진됐다. 광주고시학원과 SM사우나와의 역학적 연관성이 확인돼 광주고시학원도 광주 방문판매 모임 관련으로 분류됐다. 수도권 방문판매 모임 관련 1명도 추가 확진됐다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr