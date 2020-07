전주 국제 한식 조리학교-여성 인력개발 센터 MOU

여성 일자리 창출과 인력 양성 목적

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 국제한식조리학교와 전주여성인력개발센터가 전날 소강당 경기전에서 양성평등·여성친화 고용 환경 조성과 전북지역 여성일자리 창출 및 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

양 기관은 이번 업무협약을 통해 양성평등·여성친화 조직 문화 조성과 여성 일자리 창출을 위한 고용 유지 지원과 직장문화개선지원사업 등을 추진할 계획이다.

전주 여성인력 개발 센터장은 “국제한식조리학교와의 업무협약을 통해 4차 산업시대 여성 일자리를 발굴하고 뉴노멀 시대 변화된 지역산업 내 양성평등·가족친화 고용환경조성을 함께할 수 있어 기쁘다”라고 말했다.

한식조리학교장은 “전주 여성인력 개발 센터와 교류를 통해 지역 맞춤형 여성 인력 양성을 위한 고용과 취업서비스 질 향상과 고용 극대화를 위한 적극적인 상호 협력 체계가 유지되는 좋은 기회가 될 것이다”고 밝혔다.

한편 국제한식조리학교는 농림축산식품부, 전라북도, 전주시, 전주대가 설립해 공신력을 갖춘 교육기관이다. 현재 국제한식조리학교는 무료 수강 원데이 클래스 및 단과 과정(제과제빵, 물김치 과정)을 비롯해 올해 2학기 정규 과정 신입생을 모집 중이다. 기타 상세한 내용은 국제 한식 조리학교 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 카카오톡으로도 실시간 입학 상담이 가능하다.

