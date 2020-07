경기바다 청소선 '경기청정호'로 결정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 깨끗한 바다를 도민에게 돌려주기 위해 올 연말 도입하는 경기바다 청소선의 이름이 '경기청정호'로 결정됐다.

경기도는 지난 달 2일부터 21일까지 연말 완공을 목표로 건조 중인 경기바다 청소선의 배 이름을 짓는 도민공모를 진행했다. 총 1717건의 공모작이 접수돼 경기바다와 청소선에 대한 도민의 뜨거운 관심을 반영했다.

이번 공모의 최우수작인 '경기청정호'는 경기바다를 쓰레기 없는 청정한 바다로 유지하겠다는 뜻을 담은 수원시 조은혜 씨의 공모작으로, 청소선의 사업취지와 사업추진의 의지가 간결하게 드러나 있다는 최종 심사의견을 받았다.

우수작으로 선정된 '경기푸른바다호'는 경기바다를 푸른바다로 가꾸겠다는 청소선의 의미를 표현한 남양주시 황규순 씨의 공모작이다. 당선자에게는 각각 최우수작 50만원, 우수작 20만원의 지역화폐가 부상으로 주어진다. 또 추첨을 통해 선정된 평택시 김장철씨 등 10명은 참가상으로 3만원 상당의 상품권을 받게 된다.

도는 2018년부터 쓰레기 없는 깨끗한 바다환경을 만들겠다는 이재명 경기도지사의 의지를 담아 지난해 청소선의 설계를 완료했다. 청소선은 올해 2월부터 경남 고성군 소재 조선소에서 연말 준공을 목표로 건조 중이다.

이 청소선이 완공되면 내년부터는 경기도 바닷속에 있는 폐어구, 어망 등의 해양쓰레기를 도가 직접 수거할 수 있는 능력을 갖추게 된다.

도 관계자는 "내년부터는 경기청정호가 깨끗한 경기바다를 만드는 데 한몫을 하게 될 것"이라며 기대감을 내비쳤다.

