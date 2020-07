정보보호의 날 기념식…녹조근정훈장에 이동훈 교수

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 8일 제9회 정보보호의 날을 맞아 이동훈 고려대학교 교수 등 정보보호 유공자 29명에 녹조근정훈장 등 정부 포상과 장관표창을 수여했다고 밝혔다.

이날 기념식은 더케이호텔서울에서 '비대면 시대의 DNA, Security On!'를 주제로 개최됐다. 정보보호의 날은 사이버위협 예방과 국민의 정보보호 생활화를 위해 매년 7월 둘째 주 수요일로 지정된 정부기념일이다.

이 자리에서는 문재인 대통령 서면 축사에 이어 우리나라 정보보호 발전을 위해 노력해온 정보보호 유공자 29명에 대한 시상식이 개최됐다. 이동훈 고려대 교수가 녹조근정훈장을, 조상우 국가보안기술연구소 본부장이 국민포장을, 김일용 ㈜앤앤에스피 대표가 산업포장을 각각 수상했다.

기조연설은 ‘비대면 시대의 안전한 사이버 세상’이라는 주제로 브라이언 웨어 미국 국토안보부 부국장, 정수환 정보보호학회 회장, 이용환 SK인포섹 대표가 발제했다. 민간기업, 정부 등 다양한 연사가 참여한 가운데 비대면 시대의 정보보호 기술 이슈 및 동향, 사이버 공격 대응 사례, 정책방향 등을 논의하는 콘퍼런스도 진행됐다.

이와 함께 과기정통부는 AI 스피커의 제조·운영사인 네이버, 롯데쇼핑, 카카오엔터프라이즈, KG, LG유플러스, SK텔레콤 등 6개사와 AI 스피커 등 IoT 제품의 보안 강화를 위한 업무협약(MoU)도 체결했다. 이는 5G 상용화 등으로 보안위협이 다양화하고 더욱 커짐에 따라 정부와 민간이 함께 AI 스피커 등 IoT 제품의 보안 강화를 위한 노력을 다짐하기 위해 마련됐다.

7월 한달 간 ‘정보보호의 달’을 기념한 온라인 이벤트도 진행되고 있다. 첫째 주 정보보호 캐릭터 팬아트 공모전에 이어 둘째 주부터 보안상식 퀴즈 이벤트, 정보보안 10대 실천수칙 인증 캠페인 등이 차례로 열린다.

