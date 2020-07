코로나19도 아직 진행 중인데…中네이멍구서 흑사병 환자 발생

[아시아경제 정현진 기자] 중국 북부 네이멍구 자치구에서 고위험 전염병인 흑사병(페스트) 환자가 발생했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 끝나지 않은 상황에서 추가 고위험 전염병이 발생하면서 경계감이 고조되고 있다.

6일 네이멍구 바옌나오얼시 위생건강위원회 등에 따르면 전날 이 지역 목축민 1명이 림프절 흑사병 확진 판정을 받았다. 환자는 증상이 나타나기 전 흑사병 빈발 지역에서 활동했던 것으로 조사됐다. 현재 환자는 격리치료 중이며, 상태는 안정적인 것으로 전해졌다.

지역 당국은 재해 발생에 대비해 발표하는 조기경보 4단계 중 2번째인 '비교적 심각(3급)' 경보를 발령하고 올해 말까지 유지하기로 했다. 당국은 전염병 전파 가능성이 있는 동물을 불법 사냥하거나 먹지 말라고 당부했다. 다람쥣과 설치류의 일종인 마멋 등 동물이 병들거나 죽은 것을 본 경우 흑사병 의심환자나 원인불명의 고열환자, 급사한 환자를 본 경우 신고하도록 했다.

혼잡한 장소에 가는 것을 피하고, 병원에서 진찰받거나 본인에게 의심 증상이 있으면 즉각 마스크를 착용하도록 했다. 이 외에도 확진자와 접촉한 경우 보건당국에 신고하도록 하고 발열·기침·림프절 통증·각혈·출혈 등의 증상이 있을 경우 즉시 병원을 찾도록 했다.

흑사병 풍토지역인 네이멍구에서는 지난해 11월에도 시린궈러에서 흑사병 환자 3명이 발생해 헬리콥터 등을 동원한 대대적인 쥐벼룩 박멸작업이 이뤄졌다.

