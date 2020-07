[아시아경제 전진영 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 케어젠을 불성실공시법인으로 지정예고한다고 3일 공시했다. 케어젠이 단일판매와 공급계약금액의 100분의 50 이상을 변경했다는 이유에서다. 불성실 공시법인 지정 여부 결정시한은 오는 28일이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr