유기상 고창군수 “다중집합장소 방문, 종교행사 삼가달라”

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 유기상 전북 고창군수는 3일 “타 지역 방문이나 예식장, 장례식장, 대형음식점 등 많은 사람들이 모이는 장소는 당분간 방문을 삼가고, 종교행사는 중단 및 온라인 예배로 진행해 줄 것을 부탁드린다”고 말했다.

유기상 고창군수는 이날 오전 10시 군청 2층 상황실에서 긴급 브리핑을 갖고 “그간 지역사회 전파방지에 전력을 다해 왔지만 우려했던 고창군 첫 확진자가 발생했다”면서 이같이 당부했다.

유 군수는 “이제 코로나19와의 본격적인 싸움이 시작됐고, 이 싸움은 고창군민 모두가 적극 동참하고 협조해줘야만 이길 수 있다”고 강조했다.

그러면서 “생활 속에서 마스크 쓰기, 손씻기 및 거리두기 등 개인위생 수칙을 철저히 준수해 주길 바란다”면서 “각종 행사, 소규모 종교모임 등은 자제해 주길 간곡히 부탁드린다”고 호소했다.

고창군에 따르면 지역 첫번째 확진자인 60대 A씨는 지난달 28일 광주지역 교회 등을 방문했다. 지난 2일 오전 고창선별진료소에서 코로나19 검체 검사를 해 이날 오후 9시30분께 확진 판정을 받았다.

고창군은 확진자 통보 즉시, 고창군보건소에 코로나19 대응 상황실을 설치하고 24시간 운영에 들어갔다.

이날 오전 8시에는 유기상 군수 주재로 재난·의료·홍보·위생부서 등이 참석한 긴급회의를 진행하고 실내체육시설 운영 일시중단 등 지역사회 확산방지에 총력을 기울이기로 했다.

유기상 군수는 “이 위기를 슬기롭게 잘 넘기기 위해서는 행정의 철저한 방역과 신속한 대응, 군민 여러분의 자발적이고 적극적인 협조가 필수적이다”며 “사소한 방심이 내 가족, 내 이웃, 우리 지역에 큰 재앙으로 되돌아올 수도 있다는 마음으로 코로나19 확산방지와 감염 예방에 적극적으로 동참해주기를 당부드린다”고 말했다.

