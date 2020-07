◆그들은 말을 쏘았다= 미국 대공황 시절, 할리우드 스타를 꿈꾸는 두 남녀가 우연히 만난다. 댄스 마라톤 대회에 커플로 참가해 쓰러질 때까지 춤을 춘다. 오로지 의식주를 해결하려고 대회에 참가한 이들과 그들을 이용해 온갖 쇼와 볼거리를 제공하려는 흥행업자. 인생의 무작위와 불합리, 무의미를 보여주는 삶의 축소판이다.(호레이스 맥코이 지음/송예슬 옮김/레인보우퍼블릭북스)

◆탁월한 생각은 어떻게 만들어지는가= 창의성과 혁신성을 높이는 생산적 사고를 소개한다. 쏟아지는 아이디어를 현실로 끄집어내고, 탁월한 해결책으로 변화시키는 방법이다. 포춘 500대 기업부터 소규모 단체에 이르기까지 다양한 규모의 조직과 함께 일하며 쌓은 노하우를 한데 엮어 정리한다. "생각은 재능이 아니라 일종의 기술이다."(팀 허슨 지음/강유리 옮김/현대지성)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr