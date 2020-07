KT그룹, 한국서비스대상 ‘종합대상’ 수상

[아시아경제 구채은 기자] KT가 한국표준협회가 주관하고 산업통상자원부가 후원하는 ‘2020년 한국서비스대상’ 통신/인터넷 부문에서 5년 연속 종합대상을 수상했다고 3일 밝혔다.

KT는 ▲5G 세계최초 상용화 ▲기가인터넷 500만 ▲올레 TV 800만을 달성하며 모바일, 인터넷, IPTV 등 통신 전 분야에서 걸친 강점을 인정받아 올해 조사에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다. 특히 통신종가로서 고객중심 경영을 통한 다양한 혁신과 새로운 서비스를 주도한 것이 주효했다고 설명했다.

KT는 ‘고객 중심’을 최우선 가치로 두고 고객센터에서도 혁신적인 기술과 고객 친화적인 서비스를 선보이고 있다. KT고객센터는 가입초기 100-100케어, 온라인 개학 전문 상담 등 고객맞춤형 전문상담을 진행하고 있다. 최근에는 업계최초로 장애인 고객 전담센터를 오픈해 장애인 고객이 통신생활에서 겪는 불편함을 해결하고 있다. KT고객센터는 올해는 ‘쌍방향 대화’가 가능한 AI 보이스봇 체계를 본격 도입해 국내 최고 수준의 AI 상담 서비스도 선보일 계획이라고 밝혔다. KT는 고객센터뿐 아니라 대리점, 온라인채널 등 고객을 만나는 모든 접점에서 고객 중심 서비스 제공하도록 전사가 노력하고 있다고 설명했다.

KT의 무선 네트워크 운용 그룹사 KT MOS북부는 2020 한국 서비스 대상 시상식에서 무선 네트워크 운용부문 종합대상을 2년 연속 수상했다. KT MOS북부는 "세상의 모든 생활을 손안으로 이어주는 기업'이라는 핵심가치 아래 차별화된 네트워크 서비스 제공, 일관된 경영전략 체계 정립, 다양한 사회공헌 프로그램 참여 등 경영체계를 고객중심으로 변화했고 그 점이 높은 점수를 받았다. 고충림 KT 전략채널지원본부장은 “한국서비스대상 종합대상과 KS-SQI 1위를 수상해 영광이다”며 “앞으로도 KT는 변화하는 고객 요구에 맞춰 꾸준하고 진정성 있는 서비스로 보답해 나갈 것”이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr