KOTRA, 외국기업창업지원연구센터 임대료 20% 감면

IKP 입주기업 대상 이달부터 3개월 임대료 감면

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복에 힘을 보태기 위해 외국인투자기업의 임대료를 낮춰준다.

KOTRA는 ‘외국기업창업지원연구센터(IKP)’ 입주 기업을 대상으로 이달부터 세 달 간 임대료를 20% 감면키로 했다고 3일 밝혔다. IKP는 2006년 설립된 이후 약 200개 외국인투자기업의 창업지원센터 역할을 해왔다. 법인설립 초기 사무실을 제공하고 행정·상담 등 원스톱 서비스도 지원하고 있다.

KOTRA는 코로나19 사태로 외국인투자기업의 경제적 어려움이 가중됨에 따라 IKP 입주기업의 부담을 덜기 위해 한시적인 감면을 시행한다. IKP에 입주한 외국인투자기업 29개사 중 소상공인·중소기업에 해당하는 19개사가 특히 혜택을 입을 것으로 기대된다.

권평오 KOTRA 사장은 “코로나19를 조기 극복하기 위해서는 전세계적으로 힘을 모을 필요가 있다”며 “외국인투자기업의 어려움을 나누기 위한 이번 조치가 꼭 도움이 되길 바란다”고 말했다.

