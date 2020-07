◆신한카드

<신규선임>

◇본부장

▶글로벌사업본부장 정순영

◇부서장

▶영업지원팀장 김정일 ▶대구고객센터장 황상훈

◇파트장

▶MyCredit사업추진단 파트장 조부연

<이동>

◇부서장

▶ MyData사업추진단 셀장 우상수

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr