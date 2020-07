성도이현회계법인, M&A·회계감사 파트너 영입

[아시아경제 이민지 기자] 성도이현회계법인은 서비스 품질 향상을 위해 인수합병(M&A) 전문가 노영우 상무이사와 회계감사 전문가 김도형 상무이사를 파트너로 영입했다고 1일 밝혔다.

노영우 상무이사는 1997년 산동회계법인에 입사해 선명, 정동회계법인을 거쳐 최근 선명회계법인에서 대표이사를 역임했다. 약 23년간 기업 M&A 중개와 자문을 비롯해 조세불복, 부동산 PF자문 분야에서 전문성을 쌓았다.

김도형 상무이사는 삼일회계법인 감사부문 파트너로 오랜시간 몸 담았다. 대형 상장사 회계감사와 내부회계관리제도 감사 경험을 바탕으로 빅 4위주 대형 상장사 회계감사시장에 진입 할 수있도록 집중할 예정이다.

성도이현은 지난해 합병과 동시에 지속적으로 사업 영역 확대와 인재 영입은 물론, 각 본부별 서비스 품질 향상을 위해 힘쓰고 있다.

박근서 대표이사는 “글로벌 빅5에 걸맞은 규모와 서비스로 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 리더십에 대한 고민이 필요하다”며 “앞으로도 외부전문가 영입에 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

성도이현은 2025년 회계사 수 500명, 매출액 1500억원을 달성해 ‘국내 빅5’에 진입하는 것을 목표로 두고 있다. 현재는 공인회계사 수 170명, 2019년 기준 매출액 350억원을 기록하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr