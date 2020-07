하나카드, 해외직구 서비스 오픈…"직구보험도 무료"

아마존, 알리익스프레스, 아이허브 등 입점

불착·파손·반품 건당 최대 30만원 보상하는 직구보험 무료 제공

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 해외 서비스 플랫폼인 '글로벌 머스트 해브(GMH)'에 해외직구라운지 서비스를 새로 시작했다고 1일 밝혔다.

GMH 서비스는 하나카드 고객만을 위한 해외 이용 특화 플랫폼이다. 항공권과 호텔 예약은 물론 공항 이용, 쇼핑, 직구까지 가능하다.

이번에 오픈한 해외직구라운지에는 아마존, 알리익스프레스, 아이허브 등 해외 주요 직구사이트가 입점해 있다. 특히 구매 물품의 불착, 파손, 반품을 건당 최대 30만원까지 보상하는 직구 보험 서비스도 무료로 제공된다.

하나카드는 해외직구라운지 오픈을 기념해 7월 한 달간 다양한 이벤트도 진행 한다. 기간 중 해외직구라운지를 통해 해외 직구를 하는 고객 중 추첨을 통해 맥북 프로, 다이슨 청소기, 에어팟 프로 등 다양한 선물을 제공한다. 또 ▲아마존 20달러 즉시 할인쿠폰 ▲알리익스프레스 이용 시 최대 2만 하나머니 적립 ▲아이허브 최대 2만5000원 혜택 ▲파페치 배송비 무료, 10% 할인쿠폰

+ 최대 5만 하나머니 적립도 받을 수 있다.

한경호 하나카드 글로벌·신성장사업본부 본부장은 "해외 직구가 어렵고, 번거롭다고 생각하는 고객들께 해외 직구를 쉽게 이용하고 편리하게 할인 혜택을 받을 수 있도록 만들어드리고 싶었다"며 "언제나 고객의 편의 관점에서 서비스를 개발하고 발전시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr