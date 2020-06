[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업진흥공단은 가족 초청 신입직원 환영행사를 개최한다고 1일 밝혔다.

이날 행사는 경남 진주 중진공 본사에서 열린다. 올해 상반기 채용직원들과 인근지역 가족들을 초청한다. 신입직원 임명장 수여식과 가족 축하 영상시청 및 편지낭독 등으로 순서로 진행한다.

중진공은 올 상반기 청년인턴 37명과 정규직 50명을 채용했다. 혁신성장, 정보기술, 해외사업, 회계, 사무지원 등 다양한 분야에 걸쳐 총 87명을 선발했다.

김학도 중진공 이사장은 "하반기에도 디지털 일자리 사업 추진 및 정규직 채용 등 일자리 창출에 계속 앞장서겠다"고 말했다.

