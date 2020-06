삼성전자, 업계 최대 용량 4비트 SSD '870 QVO' 출시

[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,400 2020.07.01 08:02 장시작전(20분지연) close 가 업계 최대 용량의 소비자용 4비트(QLC) SATA 솔리드스테이트드라이브(SSD) '870 QVO'를 출시했다고 1일 밝혔다.

이번 '870 QVO 시리즈'는 8TB(테라바이트)모델과 4TB·2TB·1TB까지 총 4가지 모델이다. 전일 한국과 미국을 시작으로 독일, 중국 등 글로벌 40개국에 순차적으로 출시된다.

4비트 낸드플래시는 1개의 셀(Cell) 당 4비트의 데이터를 저장할 수 있어 합리적인 가격에 고용량 스토리지를 구현할 수 있다.

삼성전자는 2018년 업계 최초로 4비트 낸드플래시에 기반한 '860 QVO'시리즈를 출시했다. 이 제품은 합리적인 가격에 성능까지 업계 최고 수준을 달성해 소비자용 고용량 SSD 시장을 빠르게 확대했다는 것이 회사 측의 설명이다.

이번 '870 QVO 시리즈'는 용량을 두 배로 높였을 뿐만 아니라 속도도 SATA 인터페이스 한계에 근접할 정도로 향상시켜 고용량·고성능 컴퓨팅 환경을 원하는 소비자에게 최적의 솔루션을 제공한다.

인텔리전트 터보 라이트(Intelligent Turbo Write) 기술로 연속읽기, 쓰기 속도를 각각 560MB/s와 530MB/s로 향상시켰으며, 임의 읽기 속도 또한 98K IOPS(Input/Output Operations Per Second)로 기존대비 13% 높여 더욱 빠른 부팅과 멀티태스킹, 게이밍에 최적화된 컴퓨팅 환경 구현이 가능하다.

8TB 모델의 경우 최대 2880TB의 총 쓰기 가능 용량(TBW)을 제공하고 보증기간은 최대 3년이다.

또한 새롭게 업그레이드된 '매지션(Magician) 6' 소프트웨어는 직관적인 사용자 인터페이스로 사용편의성을 높였고 암호화된 제품을 초기화 하거나 에러를 사전에 검출하고 수정하는 등 다양한 기능이 추가됐다.

맹경무 삼성전자 메모리사업부 브랜드제품 Biz팀 상무는 "870 QVO는 기존 제품 대비 성능과 안정성을 크게 높여 SSD시장을 더 넓힐 것으로 기대된다"며 "870 QVO는 HDD사용자는 물론 고용량, 고성능을 원하는 SSD 사용자에게도 탁월한 선택이 될 것"이라 밝혔다.

