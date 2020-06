KMH레저 골프장 "반바지 입고 시원하게 굿 샷"

KMH그룹 골프장이 여름맞이 이벤트를 펼친다.

'명품 퍼블릭' 경기도 여주 신라CC(사진)는 한여름 쾌적한 라운드를 위해 카라 셔츠와 무릎 길이 반바지를 허용하고, 폭염을 이길 수 있는 얼음 생수를 제공한다. 야간 라운드까지 가능하다. 파주CC 역시 반바지 플레이를 할 수 있다. 생맥주 할인 이벤트와 여름 특선 메뉴 LA갈비ㆍ냉면 세트가 기다리고 있다. 난치성 소아 환우 기부를 위한 '아이스버킷 챌린지'도 진행할 예정이다.

지난해 대규모 리뉴얼을 마친 청주 떼제베CC는 이달 1~14일 1부와 3부 밴드 할인을 실시한다. 1부의 경우 힐링코스 오전 6시30분 이전, 챌린지코스는 오전 7시 이전 타임 예약자를 대상으로 팀 당 4만원 그린피 할인이다. 3부는 오후 5시30분 이후 팀 당 최대 4만원 혜택을 준다. KMH 관계자는 "여름휴가로 골프장을 찾는 고객에게 편안함과 초록빛 가득한 코스의 재미를 선사할 것"이라고 기대치를 부풀렸다.