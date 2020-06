美, 상무·국무부이어 NSC까지 홍콩보안법 경고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 백악관 국가안보회의(NSC)가 중국의 홍콩 국가보안법 시행에 대해 강력한 대응 조치를 하겠다고 경고했다.

NSC는 30일(현지시간) 대변인 성명을 통해 "베이징은 이제 홍콩을 '한 국가, 한 체제'로 취급하고 있기 때문에 미국도 그렇게 해야 한다"고 말했다. 이어 NSC는 "우리는 베이징이 즉각 항로를 되돌릴 것을 촉구한다"고 밝혀 중국의 홍콩보안법 철회를 요구했다.

NSC는 "베이징의 국가보안법 통과는 중ㆍ영 공동선언에 따른 약속을 위반한 것"이라며 "미국은 홍콩의 자유와 자치를 질식시킨 사람들에 대해 계속해서 강력한 조치를 취할 것"이라고 말했다.

중국은 미국의 강력한 경고에도 불구하고 제13기 전국인민대표대회 상무위원회 회의를 통해 홍콩보안법을 만장일치로 통과시키고 현지시간으로 이날 오후 11시부터 법 시행에 돌입했다.

NSC의 경고는 국무부와 상무부의 대중 경고에 이어 나왔다. 상무부는 전날 중국의 홍콩보안법으로 인해 홍콩특별지위를 철회한다고 밝혔다. 아울러 추가적인 대책도 검토중임을 예고했다.

마이크 폼페이오 미 국무장관도 전날 성명을 통해 홍콩에 대한 국방 물자 수출을 중단하고, 홍콩에 대한 민ㆍ군 이중용도 기술의 수출 중단을 위한 조치를 취할 것이라고 밝힌데 이어 홍콩 보안법에 연루된 관계자들에 대해 미국이 비자를 제한하면 중국도 상응한 조치에 나서겠다는 중국의 압박에도 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr