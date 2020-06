[골프토픽] '흥행 아이콘' 안소현 "21위 마무리"…"투어 베스트"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…'흥행 아이콘' 안소현(25ㆍ삼일제약)이 자신의 투어 최고 성적을 냈다는데….

28일 경기도 포천시 포천힐스골프장(파72ㆍ6605야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 BC카드ㆍ한경레이디스컵(총상금 7억원) 최종일 2언더파를 보태 공동 21위(8언더파 280타)에 올랐다. 2013년 KLPGA에 입회해 드림(2부)투어에서 주로 활동한 선수다. 2017년 정규 투어에 진출했지만 21개 대회에서 무려 19차례나 '컷 오프'를 당해 다시 드림투어로 내려갔다.

안소현은 지난해 11월 시드전 5위로 2020시즌 투어카드를 따냈다. 올해는 특히 빼어난 외모로 최근 인터넷 포털사이트에서 '골프 많이 본 기사' 상위권을 휩쓰는 등 스포트라이트가 쏟아지고 있다. 지금까지 최고 성적은 지난달 E1채리티오픈 공동 43위다. 이번 대회에서는 초반 이틀간 3언더파씩을 작성해 상위권 진입의 동력을 마련했다. 셋째날 이븐파에 제동이 걸렸다.

이날은 버디 3개와 보기 1개를 묶었다. 안소현 역시 "1, 2라운드 성적이 좋아 '톱 10' 진입을 목표로 삼았다"고 아쉬움을 드러냈다. 평균 드라이브 샷 비거리 241.56야드(49위), 무엇보다 그린적중율 63.73%(125위)에 그친 아이언 샷의 정확도를 끌어올리는 게 급하다. "매 대회 후회하지 않는 경기를 하고 싶다"면서 "시드를 지켜 내년에도 투어에서 뛰고 싶다"는 각오를 곁들였다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr